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المنفي لـ«السفير الإيطالي»: نعمل لتقريب وجهات النظر بين كل الأطراف

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الإثنين، سفير إيطاليا لدى ليبيا، “جوزيبي بوتشينو غريمالدي”، لبحث آخر الأوضاع السياسية في ليبيا، وسُبل تطوير العلاقات الليبية الإيطالية، ودعم المسار السياسي.

واستعرض الاجتماع، جهود المجلس الرئاسي في تعزيز حالة الاستقرار بليبيا، ومشروع المصالحة الوطنية.

وهنأ رئيس المجلس الرئاسي، السفير الإيطالي، بمناسبة إعادة انتخاب “سيرجيو ماتاريلا” رئيساً لإيطاليا لولاية جديدة.

وأكد المنفي، أهمية التوافق بين جميع أطراف العملية السياسية، والاستفادة من الزخم الشعبي للانتخابات المقبلة، تلبيةً لمطالب الليبيين في ممارسة حقهم.

وأشار إلى أن المجلس يعمل مع كل الأطراف، من أجل تقريب وجهات النظر لإنجاح هذه المرحلة.

ومن جهته عبر السفير الإيطالي، عن دعم بلاده الكامل والمستمر للمسار السياسي في ليبيا، وصولاً للانتخابات البرلمانية والرئاسية، مؤكداً ضرورة المحافظة على ما حققه المجلس الرئاسي من توحيد للمؤسسات، وإطلاق مشروع المصالحة الوطنية بين أبناء الشعب الليبي، مشيراً إلى أهمية تطوير العلاقات التاريخية، التي تربط بين ليبيا وإيطاليا.

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صحيفة الساعة 24

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