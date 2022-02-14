الخارجية الإيطالية تعلن استمرار مراقبة الوضع الداخلي الليبي

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

14 February, 2022

أعلن وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو اليوم الاثنين “الاستمرار في مراقبة الوضع الليبي الداخلي”.

وحث دي مايو جميع الفاعلين الليبيين على “العمل بأقصى درجات من الشفافية والنزاهة والشمولية”، وذلك بعد أيام من انتخاب مجلس النواب لوزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئيسا للوزراء وإصرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة على البقاء في منصبه بحسب وكالة آكي.

وقال دي مايو في تصريح للصحفيين في أعقاب اجتماع مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني بالعاصمة روما، “نتفق كلانا بشأن (أهمية) وحدة نوايا الدول الأكثر التزامًا بتحقيق الاستقرار لدعم عملية بقيادة ليبية وتيسير من الأمم المتحدة تسمح بتحقيق التطلعات الديمقراطية الليبية مع الحفاظ على أفق انتخابي صلب”.