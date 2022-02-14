“المنفي”: الرئاسي يعمل مع كل الأطراف لتقريب وجهات النظر

شدد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، على أهمية التوافق بين جميع أطراف العملية السياسية، والاستفادة من الزخم الشعبي للانتخابات المقبلة، مشيراً إلى أن المجلس يعمل مع كل الأطراف، من أجل تقريب وجهات النظر لإنجاح هذه المرحلة.

جاء ذلك خلال لقاء المنفي اليوم الإثنين، بسفير إيطاليا لدى ليبيا، جوزيبي غريمالدي، لبحث آخر الأوضاع السياسية في ليبيا، وسُبل تطوير العلاقات الليبية الإيطالية، ودعم المسار السياسي، وفق بيان الرئاسي.

من جانبه عبر السفير غريمالدي، عن دعم بلاده الكامل والمستمر للمسار السياسي في ليبيا، وصولاً للانتخابات البرلمانية والرئاسية، مؤكداً على ضرورة المحافظة على وحدة للمؤسسات، وإطلاق مشروع المصالحة الوطنية بين أبناء الشعب الليبي.

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