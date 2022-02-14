الداخلية تتفقد جاهزية ميدان الشهداء بطرابلس لاحتفالات 17 فبراير

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قام وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات، اللواء بشير الأمين، بتفقد ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس، للاطلاع على الاستعدادات والتجهيزات الجارية للاحتفال بالذكرى الحادية عشرة لثورة 17 فبراير.

وبحسب بيان الداخلية، شارك في الجولة التي قام بها الأمين. اليوم الإثنين، كل من مدير الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية السنوسي صالح. ومساعد مدير عام شركة الكهرباء الصديق الجدايمي. وذلك قبل أيام من حلول الذكرى التي توافق الخميس المقبل.

يذكر أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، حدد 17 فبراير موعدًا لإعلان خطة سياسية تحت عنوان “عودة الأمانة للشعب” بشأن الانتخابات التشريعية والاستفتاء على الدستور.