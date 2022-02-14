الطبلقي: هدفنا الوصول إلى انتخابات حقيقية لا تشوبها أعمال تزوير

رفضت عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي، الاتهامات التي أثيرت ضد مجلسي النواب والدولة بالتسبب في عرقلة المسار الانتخابي، ووصفتها بـ”بالباطلة”، وقالت مدافعة: “الجهد المطلوب بداية من تصحيح منظومة الأرقام الوطنية، والاستفتاء على الدستور وتوحيد المؤسسات، وتأمين مراكز الاقتراع، إذا تم احتسابه بشكل دقيق لن يستغرق أقل من عام”،مشيرةً إلى أنه من الصعب جدًا إنجاز في شهر يونيو المقبل، كما يطرح البعض.

الطبلقي وفي تصريحات الصحفية اليوم الإثنين أضافت: “هدفنا هو الوصول إلى انتخابات حقيقية لا تشوبها أعمال تزوير أو تنتقص منها دعوات عدم التوافق حول قوانينها”.

وتابعت الطبلقي: “نسعى جادين لعدم تكرار سيناريو 24 من ديسمبر، فالبعض سئم تكرار تلك الاتهامات”.