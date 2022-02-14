الروياتي: باشاغا طمأن قيادات مصراتة المؤيدة للحكومة الحالية

قال أحمد الروياتي، الناشط السياسي المقرب من رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا، إنه اجتمع رفقة باشاغا مع مع أبرز قيادات مصراتة المؤيدة للحكومة الحالية أو المترددة والمتخوفة والمعارضة للخارطة السياسية التي أطلقها البرلمان ومجلس الدولة منذ أيام.

أضاف على فيسبوك أن باشاغا أجاب عن تسالات البعض وبدد مخاوف الأكثرية وطمآن جانب الجميع، واكد على انه جاء ليحتوي كل ليبيا تحت سقف دولة اسمها لبيا بدون إقصاء أو تهميش أو إنتقام أو مغالبة.

وتابع أن باشاغا أنه أكد أنه لن يكون هناك أي صدام مع السلطة الحالية وما إن يحين الوقت سيتم تبادل السلطة بشكل أكثر من آمن وسلس خاصة مع كل هذه الشرعية القوية والمتكاملة والمتوالية على كافة المستويات الرسمية وغير الرسمية الداخلية منها والخارجية التي اكتسبتها هذه الخريطة السياسية والتكليف الحكومي، مضيفا: “الأمر الذي استطيع ومن بعده أن أقول لا وجود لأي فتنة ومصراتة واحدة وليبيا موحدة”.