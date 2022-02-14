السائح: اعتماد دليل خاص لمشرفي التطعيمات متعلق بالتطعيمات الإجبارية للمواليد والأطفال

ليبيا – أكد رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح على أنه لأول مرة يعتمد دليل خاص لمشرفي التطعيمات متعلق بالتطعيمات الإجبارية للمواليد والأطفال.

السائح قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: إن العمل مشرف ومنظم ويعتبر جزءًا من خطة تطوير برنامج التطعيمات والسلسلة الباردة في ليبيا من قبل المركز الوطني لمكافحة الأمراض – ليبيا بالتعاون مع منظمة اليونيسيف.

ونوّه إلى أنه يتم العمل حاليًا على الدليل الشامل للتطعيم وسيكون أكثر تطورًا؛ لأنه يخص المخازن والمشرفين والإداريين، لافتًا إلى أنه سيتم توفير قريبًا جدًا أكثر من 500 ثلاجة خاصة بالتطعيمات وستوزع على كل البلديات.

وتابع: “قريبًا جدًا 30 غرفة تبريد من درجة 2-8 درجة مئوية بمولداتها الكهربائية ستوزع على البلديات. وتم تركيب 4 غرف تبريد في درجة -20 مئوية وزعت على فروع الإمداد. كما تم وصول 10 ثلاجات -70 درجة مئوية ستوزع على فروع الإمداد أيضًا”.

كما أوضح أن هذا جزء من العديد من الأنشطة التي حرص عليها المركز الوطني لمكافحة الأمراض بأن تكون موجودة في للبلاد، وهذه ثورة في التطعيمات والسلسلة الباردة؛ لأنه ببساطة سلامة الأطفال لدى المركز مهمة ولضمان السلامة يتطلب سلسلة تبريد قوية وجاهزة.

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