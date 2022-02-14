نورلاند: أعضاء تكتل فزان النيابي أطلعوني على رؤيتهم لدور فزان في مستقبل ليبيا

أوضح سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا ومبعوثها الشخصي ريتشارد نورلاند، أنه اتفق مع أعضاء تكتل فزان النيابي مسعود الأعور وأبو صلاح شلبي ومصباح دومة على أن إجراء الانتخابات في الوقت المناسب يمثل أفضل طريق نحو ليبيا آمنة وموحدة.

نورلاند، وفي تغريدة عبر حساب السفارة في تويتر، قال: “النواب أطلعوني على رؤيتهم لدور فزان في مستقبل ليبيا وضرورة أن تجري ليبيا الانتخابات في أقرب وقت ممكن لضمان احترام إرادة 2.8 مليون ليبي، ناقشنا مقترحات مهمة لإصلاح القوانين الانتخابية بما يضمن نجاحها”.

وتابع: “نحث جميع القادة الليبيين على التهدئة وخفض التوتر الذي يمكن أن يؤدي إلى العنف، وعدم إغفال إرادة غالبية الشعب الليبي الذين يرغبون في اختيار قيادتهم من خلال انتخابات حرة ونزيهة”.