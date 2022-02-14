خلال لقائه اشتية.. المنفي: موقف ليبيا الثابت حول إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس

العنوان-طرابلس

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء الفلسطيني، د. محمد إبراهيم محمد اشتية، ووزيرا الخارجية والعمل، والوفد المرافق له.

وأكد المنفي خلال اللقاء، على موقف ليبيا الثابت في دعم الشعب الفلسطيني، لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس، ومناصرتها اللامحدودة لحقوق الشعب الفلسطيني.

كما جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الليبية – الفلسطينية، وموقف ليبيا الداعم للقضية الفلسطينية، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتطورات الراهنة وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.