المنفي يجدد دعم ليبيا الثابت للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس

طرابلس 15 فبراير 2022م ( وال )- أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي على موقف ليبيا الثابت في دعم الشعب الفلسطيني، لإقامة دولته الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس، ومناصرتها اللامحدودة لحقوق الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الإثنين في العاصمة طرابلس؛ رئيس الوزراء الفلسطيني محمد إبراهيم محمد اشتية، ووزيرا الخارجية والعمل والوفد المرافق له، وفقا لما نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس عبر صفحته الرسمية بموقع ” فيسبوك “.

حيت استعرض الجانبان خلال اللقاء العلاقات الليبية – الفلسطينية، وموقف ليبيا الداعم للقضية الفلسطينية، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتطورات الراهنة وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. (وال)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال