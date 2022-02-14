حزب التفاؤل يُعلن تأييده لتكليف فتحي باشاغا رئيسا للحكومة

العنوان-بنغازي

ثمن حزب التفاؤل الجهود التي يبذلها مجلس النواب في سبيل خلق توافق وطني يقود إلى الاستقرار، مؤكدا دعمه التعديل الدستوري الـ12 والذي حدد فيه خارطة طريق تفضي إلى انتخابات برلمانية ورئاسية.

وفي بيان له أكد الحزب دعمه لتشكيل لجنة دستورية من 24 عضوا، معلنا تأييده لتكليف فتحي باشاغا رئيسا للحكومة، لافتا أن ذلك جاء في جلسة رسمية قانونية المجلس النواب مستوفية الشروط والنصاب.

وجاء البيان الممهور بتوقيع رئيس الهيئة التأسيسية لحزب التفاؤل، بو بكر محمد القطراني، “نتمنى لرئيس الحكومة الجديدة التوفيق في مهمته، كما يعلن الحزب دعمه لرئيس مجلس النواب ويحمله مسؤولية ترسية دعائم الشراكة الحقيقية والتوافق السياسي العادل”.