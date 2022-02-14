القبــض علــى عدد من النــزلاء الهاربيــن مــن سجــن الكويفيــة في مدينة طبرق

طبرق 15 فبراير 2022 ( وال ) – تمكن أعضاء قســم البحــث الجنائــي بمديريــة أمــن طبــرق من القبــض علــى عدد من النــزلاء الهاربيــن مــن سجــن الكويفيــة بمدينة بنغــازي.

وقالت وزارة الداخلية – في منشور لها عبر صفحتها الرسمية – إن مديرية أمن طبرق تلقت بلاغا عــن فرار عدد من السجناء المحكــوم عليهــم بالإعــدام فــي قضايــا قتــل بمدينــة بنغــازي وفرارهم إلى مدينة طبرق عليــه بدأ أعضاء القسم بالتحــرى وجمــع المعلومــات عن السجناء وتحديد أماكنهم والقبــض عليهم وعددهم أربعــة سجناء .

وأكدت الوزارة أنه تم اتخاذ كافة الإجــراءات القانونيــة حيالهم وتم تسليمهــم إلــى جهــاز الشرطــة القضائيــة بمدينة بنغــازي. ( وال )

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