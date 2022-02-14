باشاغا يلتقي قيادات مصراتة للتشاور حول تشكيل الحكومة – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

أخبار ليبيا 24

عقد رئيس الوزراء المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، اليوم الإثنين، لقاءا مع عدد من القيادات في مدينة مصراتة، من بينهم عضو مجلس النواب سليمان الفقيه، والمرشح الرئاسي محمد المنتصر وآخرون.

وأوضح المكتب الإعلامي أن الزيارة تهدف إلى إجراء مشاورات بشأن تشكيل الحكومة ومتطلبات المرحلة القادمة.

وقال الناشط، أحمد الروياتي، أن اللقاء “ودي، سادته المكاشفة والمصارحة. ومع أبرز قيادات مصراتة المؤيدة للحكومة الحالية. أو المترددة والمتخوفة والمعارضة للخارطة السياسية التي أطلقها البرلمان ومجلس الدولة منذ أيام”.

وأكد الروياتي في بيان عبر فيسبوك أن باشاغا أجاب خلال الاجتماع على تساؤلات البعض. وبدد مخاوف الأكثرية، وطمأن الجميع، وأكد أنه جاء ليحتوي كل الوطن تحت سقف دولة اسمها ليبيا دون إقصاء أو تهميش أو انتقام أو مغالبة.

وأضاف الروياتي أن باشاغا تعهد بأنه لن يكون هناك أي صدام مع السلطة الحالية. وما أن يحين الوقت سيتم تبادل السلطة بشكل أكثر من آمن وسلس. خاصة مع كل هذه الشرعية القوية والمتكاملة والمتوالية على كافة المستويات الرسمية وغير الرسمية الداخلية منها والخارجية. التي اكتسبتها هذه الخريطة السياسية والتكليف الحكومي.

وأعلن باشاغا في كلمة مسجلة الليلة الماضية أنه بدأ في إجراء مشاورات واسعة لتشكيل حكومته، مؤكدا أنها ستكون جاهزة خلال المدة التي حددها البرلمان بأسبوعين من تاريخ تكليفه بالمهمة.