مختار: الشارع في الشرق والجنوب يرغب في رحيل حكومة الدبيبة

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري ناجي مختار، إن الانقسام الجغرافي الآن بين تأييد فتحي باشاغا وعبد الحميد الدبيبة أصبح واضحا في الشارع الليبي.

مختار، وفي تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أضاف: “أن الشارع في الشرق والجنوب يرغب في رحيل حكومة الدبيبة، فيما ينقسم الشارع في الغرب الليبي”.

ورأى مختار، أن “الدبيبة يبحث عن تحالفات محلية ودولية، دون سند سياسي أو قانوني، في حين أن رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا، كسب المشهد السياسي المحلي، وأجرى العديد من الاتصالات الدولية”.