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مختار: الشارع في الشرق والجنوب يرغب في رحيل حكومة الدبيبة

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري ناجي مختار، إن الانقسام الجغرافي الآن بين تأييد فتحي باشاغا وعبد الحميد الدبيبة أصبح واضحا في الشارع الليبي.
مختار،  وفي تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أضاف: “أن الشارع في الشرق والجنوب يرغب في رحيل حكومة الدبيبة، فيما ينقسم الشارع في الغرب الليبي”.
ورأى مختار، أن “الدبيبة يبحث عن تحالفات محلية ودولية، دون سند سياسي أو قانوني، في حين أن رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا، كسب المشهد السياسي المحلي، وأجرى العديد من الاتصالات الدولية”.
وأشار مختار إلى أن “الوقت ليس في صالح باشاغا، في حين يعتمد الدبيبة على الأجهزة الإعلامية في ليبيا والتي يغيب عنها باشاغا”.

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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