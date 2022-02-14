عون: الإشارة ضعيفة في مكتبي لأن صنع الله يتنصت عليّ

اتهم وزير النفط محمد عون، مصطفى صنع الله رئيس مؤسسة النفط، في مخاطبة رسمية إلى عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة بالتجسس والتنصت على مكتبه.

أضاف عون: “المكتب الملاصق لمكتب مدير مكتب الوزير تصدر عنه إشارات تقوم بعملية التشويش، وشركة المدار الجديد قامت بإجراء مسح ميداني للتعرف على أسباب ضعف وتردي الإشارة الخاصة بالاتصالات”.

وتابع عون: “الشركة لم تستطع تقديم تقرير فني لعدم تمكنهم من دخول المكتب لكونه مقفل من قبل المؤسسة الوطنية للنفط، وترفض تسليمه للوزارة، زهذه التصرفات يجب ألا تمر دون عقاب، ولابد من اتخاذ إجراءات وعدم ترك الأمور تسوء أكثر وتعطي انطباعا أنكم تدعمون رئيس مؤسسة النفط”.

واختتم عون: “ما يقوم به رئيس المؤسسة إجراءات لا أخلاقية وغير قانونية وتطاول واستقواء بالأجنبي وهدر ثروة البلاد، وعناد وصلف وغرور” وفق تعبيره.