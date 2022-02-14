«الكهرباء»: إصلاح الأضرار الناجمة عن اشتباكات الزاوية

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الإثنين، عن الانتهاء من إصلاح الأضرار الناجمة عن الاشتباكات التي حدثت بمنطقة الزاوية خلال الأيام الماضية.

وقالت الشركة، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن فنيي الشركة واصلوا الليل بالنهار، حتى الانتهاء من صيانة الأضرار التي لحقت بدوائر تصريف الطاقة الطاقة «الزاوية – الغرب» رقم «1 و2» و«الزاوية – الزهراء» رقم «1 و2» جهد «220 ك.ف»، نتيجة الاشتباكات التي حدثت بمنطقة الزاوية.

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وأشارت إلى أن «الأضرار كانت كبيرة والعوائق أثناء الصيانة كثيرة منها الأشجار وحركة السير»، لكن تمت الصيانة في «زمن قياسي من قبل فرق الصيانة بدائرة صيانة خطوط الجهد الفائق الغربية التابعة للإدارة العامة لنقل الطاقة».

وفي 9 فبراير الجاري، أعلنت الشركة العامة للكهرباء خروج ثلاث وحدات لتوليد الطاقة عن العمل في محطة الزاوية المزدوجة، وهي «الوحدة الثانية الغازية، والوحدتين البخاريتين الثانية والثالثة»، نتيجة اشتباكات.

جانب من أعمال الصيانة لخطوط الكهرباء المتضررة جراء اشتباكات الزاوية (صفحة الشركة العامة للكهرباء على فيسبوك)

جانب من أعمال الصيانة لخطوط الكهرباء المتضررة جراء اشتباكات الزاوية (صفحة الشركة العامة للكهرباء على فيسبوك)

جانب من أعمال الصيانة لخطوط الكهرباء المتضررة جراء اشتباكات الزاوية (صفحة الشركة العامة للكهرباء على فيسبوك)