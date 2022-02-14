وزارة العدل تفتتح محكمة جالو الابتدائية

دشنت وزارة العدل اليوم الإثنين، بمدينة جالو، محكمة جالو الابتدائية التي تقع في نطاق محكمة استئناف طبرق.

وحضر حفل الافتتاح رئيس المجلس الأعلى للقضاء ووكيل وزارة العدل لشؤون حقوق الإنسان، والمحامين العامين بمحاكم استئناف بنغازي وطبرق والبيضاء، وعدد من أعضاء وموظفي الهيئات القضائية وبلديات وأعيان جالو وأوجله وأجخرة ومن الأجهزة الضبطية.

ويسعى المجلس الأعلى للقضاء لتقريب المسافات للمواطنين عبر تقديم الخدمات القضائية، حيث سبق استحداث محكمة استئناف جنوب طرابلس بمنطقة العزيزية.

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