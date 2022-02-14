خطوة لتأسيس مجلس أعمال ليبي فلسطيني وغرفة تجارية مشتركة

وقعت حكومة الوحدة الوطنية مع دولة فلسطين مذكرة تفاهم للتعاون الاقتصادي والتجاري والتقني، والعمل على تأسيس مجلس رجال الأعمال الليبي الفلسطيني، وإنشاء غرفة تجارية ليبية فلسطينية مشتركة، وإقامة المعارض والأسواق المشتركة، وتشجيع التعاون والتنسيق بين مؤسسات القطاع الخاص ورجال الأعمال في البلدين.

جاء ذلك خلال مراسم جرت بمقر رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس، بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة ونظيره الفلسطيني محمد اشتية بحضور وزير الدولة للشؤون الاقتصادية سلامة الغويل، ووزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي.

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وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن مذكرة التفاهم جاءت تتويجًا للقاء وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج مع نظيره بدولة فلسطين خالد العسيلي وزير الاقتصاد الوطني يوم الخميس الماضي بالعاصمة المصرية القاهرة.

وتهدف المذكرة إلى زيادة التبادل التجاري والصناعي ذات المنشأ المحلي، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لدعم حركة الاستيراد والتصدير بين البلدين، والعمل على تنسيق الجهود في مجالات البحوث والدراسات الاقتصادية والصناعية والتقنية وتبادل الخبرات وإتاحة الفرصة للمواطنين في برامج التدريب والتأهيل بالمجالات الاقتصادية والتقنية.