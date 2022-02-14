ابتهال الشامي باحثة ليبية تجلب إشادة الاتحاد الأوروبي

سلّط الاتحاد الأوروبي الضوء على الباحثة الليبية في مجال الطاقة، ابتهال الشامي، والتي طورت مادة للحد من مقاومة التربة، مما يسمح بالتأريض الكهربائي للمباني، في إطار البناء المستدام الصديق للبيئة.

ونقل موقع سكاي نيوز عن بيان للاتحاد الأوروبي وصفه الشامي بـ”المرأة الخارقة ومصدر الإلهام”، مشيرا إلى أنها “تستطيع التوفيق بين عملها كباحثة ومحاضرة ومشرفة في الجامعة، ومهندسة كهربائية ورائدة أعمال”.

وقالت الشامي إنها طورت نموذجا أوليا مضادا للتآكل لتعزيز التربة، استخدمته لأول مرة شركة كهربائية قبل أن يصبح منتجا كامل المعالم، يتهافت عليه الطلب من الشركات المحلية، حيث نال احتفاءً كبيرا من المتخصصين في المجال؛ كونه حصل على نتائج ممتازة، بالإضافة إلى أنه يوفر النفقات بشكل كبير، مشيرة إلى أن سعر هذه المادة “منخفض” مقارنة بالمنتجات الأخرى، بنسبة 60%.

وأضافت الشامي أنه لا بد أن تتوفر للمستشفيات والفنادق والأبراج الكهربائية، نظم سليمة وموثوقة للتغذية الكهربائية، وهو ما يمكن تحقيقه فقط من خلال التأريض، لافتة إلى أن مقاومة التربة عالية جدا، مما يدفع لإيجاد طرق للحد من تلك المقاومة.

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