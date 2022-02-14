وليامز تبحث التطورات في ليبيا مع المنفي واللافي – أخبار ليبيا 24 – الأخبار

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بحث المستـشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، سـتيفاني ولـيامز، اليوم الأثنين مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وعضو المجلس الرئاسي السيد عبد الله اللافي آخر التطورات في ليبيا.

واوضحت وليامز عبر حسابها على تويتر أنه تم التأكيد على روح التوافق التي أبداها مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة. في التطورات السياسية الاخيرة وأهمية الحفاظ على الهدوء.

في حين تابعت ” كما راجعنا بالتفصيل جهود المجلس الرئاسي لتفعيل ملف المصالحة الوطنية. ولا سيما تشكيل لجان محددة وقرب الانتهاء من صياغة التشريعات اللازمة لعرضها على مجلس النواب. وعرضتُ استمرار دعم الأمم المتحدة لهذا المشروع الوطني الحيوي”.

وفي سياق متصل جددت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز. دعوتها إلى كافة الأطراف الفاعلة والمؤسسات الليبية للعمل ضمن الإطار السياسي. والمحافظة على استقرار ليبيا، مؤكدة التزام الأمم المتحدة بدعم حق الليبيين في الانتخابات.

في حين جاء ذلك في تغريدة لها عقب لقائها، اليوم الأحد، بمقر رئاسة الوزراء في طرابلس. مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة. والذي خُصِّص لمناقشة آخر المستجدات والتطورات السياسية.

في حين قالت وليامز: “زرت اليوم رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة. لبحث آخر التطورات والتصويت الذي أجراه مجلس النواب لاعتماد تعديل دستوري وتعيين رئيس وزراء جديد”.

وأضافت وليامز: “استعرضنا العملية الجارية وجددت التأكيد على أهمية أن تعمل جميع الأطراف الفاعلة والمؤسسات ضمن الإطار السياسي. وأن نحافظ قبل كل شيء على الهدوء على الأرض من أجل وحدة ليبيا واستقرارها”.

وأكدت وليامز أن “الأمم المتحدة تظل ملتزمة بإعلاء صوت 2.8 مليون ليبي سجلوا أسماءهم للتصويت”.