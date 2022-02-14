الصور يبحث مشاكل مؤسستي قرنادة والكويفية للإصلاح والتأهيل

عقد النائب العام الصديق الصور، يوم الأحد، اجتماعا مع رئيس جهاز الشرطة القضائية، مصطفى أبو حرارة، بحضور رئيس قسم التفتيش على الجهات الضبطية وترشيدها، وأعضاء النيابة العامة المكلفين بإجراء التفتيش على مؤسسات الإصلاح والتأهيل الكويفية، قرنادة.

وأوضح مكتب النائب العام، في بيان، أنه خلال الاجتماع تم استعرا ض الملاحظات التي ساقها أعضاء النيابة العامة في معرض تقرير التفتيش على المؤسستين ونزلائهما وأعمال العاملين فيهما.

وأردف البيان؛ أن الاجتماع تناول بيان الأسباب التي أدت إلى افتقاد تلك المؤسستين للاشتراطات المقررة لفضاء العيش؛ وإحجام العاملين فيهما عن الالتزام بالقواعد الناظمة لتصنيف النزلاء وتشغيلهم ومنحهم الإجازات.

وخلص الاجتماع إلى ضرورة اتخاذ جملة من الإجراءات تجعل من أعمال المؤسستين متناغمة مع أحكام القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل ولائحته التنفيذية، ومقتضيات الصكوك الدولية.