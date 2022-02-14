مواطنون يعثرون على 35 كيلوغراما من مخدر الحشيش

سلم مواطنون، مساء الإثنين، 35 كيلوغرامًا من مخدر الحشيش إلى مديرية أمن طبرق، بعدما عثروا عليها على أحد الشواطئ.

وأفادت مديرية أمن طبرق، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، بأن ثلاثة مواطنين سلموا كمية من المواد المخدرة (حشيـش) عُثر عليها على أحد الشواطئ غـرب المدينة، بوزن تقديري 35 كيلوغرامًا.

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وأضاف البيان أن المواطنين سلموا المخدرات إلى رئيس قسـم البحـث الجنائي بمديرية أمن طبرق.

وفي 3 نوفمبر الجاري، سلم أحد المواطنين 24 كيلوغرامًا من مخدر الحشيش إلى فرع مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في أجدابيا، بعد أن عثر عليها على شاطئ البحر في منطقة الزويتينة (25 كلم شرق أجدابيا).

كمية من مخدر الحشيش جرى تسليمها لمديرية أمن طبرق (صفحة المديرية على فيسبوك)