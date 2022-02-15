“المشري ووليامز” يتوافقان على استمرار التشاور بين جميع الأطراف

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا “ستيفاني ويليامز”، ضرورة استمرار التشاور والتوافق بين جميع الأطراف.

جاء ذلك خلال لقاء الطرفين اليوم الاثنين، بمقر إقامة المشري بطرابلس، شددا فيه على التأسيس للمصالحة الوطنية الشاملة للوصول للانتخابات، وإنهاء المراحل الانتقالية، وتحقيق الاستقرار الدائم بالبلاد، وفق بيان الأعلى للدولة.

يُذكر أن وليامز التقت في وقت سابق الدبيبة وباشاغا في لقاءين منفصلين، دعت فيه للعمل على إجراء الانتخابات، ومشيدة بروح التوافق التي أبداها مجلسا النواب والدولة في التطورات السياسية الأخيرة.

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