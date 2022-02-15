السلاك: ولاءات الأجسام العسكرية بالمنطقة الغربية ستتغير ارتباطا بموقف البعثة الأممية

قال المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي، محمد السلاك إن مدينة مصراته تنقسم فيها القوى العسكرية بين تأييد عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا، وأن الأمر ذاته في العاصمة طرابلس، إلا أن القوى العسكرية تميل لصالح رئيس الوزراء فتحي باشاغا بعد أن تحظى حكومته بثقة البرلمان.

السلاك، وفي تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أضاف: “أنه ورغم استبعاد الخيار العسكري إلا أن المواقف الحالية يمكن أن تتغير حال تأييد المجتمع الدولي الحكومة التي يشكلها باشاغا في الوقت الراهن بعد نيلها الثقة من البرلمان”.

وأوضح أن “الدبيبة نجح في ضمان ولاءات من بعض الأجسام العسكرية عبر طرق مختلفة، إلا أن هذه المواقف قد تتغير ارتباطا بموقف البعثة الأممية الذي تغير في الوقت الراهن وتتعامل مع باشاغا باعتباره رئيس الحكومة المكلف بعد أن كانت تدعو لعدم تشكيل حكومة جديدة”.