باشاغا من مصراتة: لن يكون هناك أي صدام مع السلطة الحالية

قال أحمد الروياتي مستشار رئيس الحكومة المُسمى من مجلس النواب، فتحي باشاغا، إن زيارة باشاغا إلى مصراتة تميزت بالمكاشفة والمصارحة مع أبرز قيادات مصراتة المؤيدة للحكومة الحالية، أو المترددة والمتخوفة والمعارضة للخارطة السياسية التي أطلقها البرلمان ومجلس الدولة منذ أيام.

ونوه الروياتي إلى تأكيد باشاغا على عدم إقصاء أو تهميش أو انتقام أو مغالبة أي طرف، مشيراً إلى تأكيده على عدم السير نحو أي صدام مع السلطة الحالية، وأن تبادل السلطة سيتم بشكل أكثر من آمن وسلس، في ظل الشرعية القوية والمتكاملة والمتوالية على كافة المستويات الرسمية وغير الرسمية الداخلية منها والخارجية.

يُذكر أن باشاغا قد عقد اجتماعاً اليوم في مقر المجلس البلدي مصراتة، حيث اجتمع مع أعضاء المجلس البلدي مصراتة ومجلس الحكماء بالمدينة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية