النائب العام يبحث تحسين أوضاع سجن “الكويفية وقرنادة”

بحث النائب العام الصديق الصور، الأحد، رفقة رئيس جهاز الشرطة القضائية، مصطفى أبو حرارة، الأسباب التي أدت إلى افتقاد مؤسستي الإصلاح والتأهيل الكويفية وقرنادة، للاشتراطات المقررة لفضاء العيش، وإحجام العاملين فيهما عن الالتزام بالقواعد الناظمة لتصنيف النزلاء وتشغيلهم ومنحهم الإجازات.

ودعا الصور في الاجتماع الذي حضره أيضاً رئيس قسم التفتيش على الجهات الضبطية وترشيدها، وأعضاء النيابة العامة المكلفين بإجراء التفتيش إلى ضرورة اتخاذ جملة من الإجراءات، تجعل من أعمال المؤسستين متناغمة مع أحكام القانون رقم 5 لسنة 2005 في شأن مؤسسات الإصلاح والتأهيل ولائحته التنفيذية، ومقتضيات الصكوك الدولية، وفق بيان مكتب النائب العام.

يُذكر أن إدارة قسم التفتيش على الجهات الضبطية وأعضاء من النيابة العامة، أجروا زيارة تفتيشية إلى سجن الكويفية وقرنادة، انتهت إلى رصد مخالفات تمثلت في اكتظاظ النزلاء وغياب الانتظام عن السجلات الواجب إمساكها، وقصور في تنفيذ أحكام القانون المتعلقة بتوفير المياه الصالحة للشرب، وجودة دورات المياه، وتصنيف النزلاء وتشغيلهم ومنحهم الإجازات.

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