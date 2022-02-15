المجلس العسكري نالوت: نتمسك باستمرار الدبيبة ونرفض صفقة الحكومة الجديدة

أعلن المجلس العسكري نالوت، تمسكه بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، رافضا اتفاق مجلس النواب والدولة على تشكيل حكومة جديدة.

وقال المجلس، في بيانه:” متمسكون بشرعية الدولة المنبثقة عن الحوار السياسي وخارطة الطريق ولن نسمح بخيانة دماء الشهداء”.

ولفت المجلس، إلى أن حكومة الوحدة هي صمام الأمان لحين تضمين القاعدة الدستورية.

ودعا المجلس، النواب والدولة للتعجيل بالانتخابات البرلمانية أولاً تليها الرئاسية، وفقا للبيان الصادر.

وشدد المجلس، على ضرورة التوافق بين مكونات الشعب لصياغة دستور موحد يضمن حقوق مكونات المجتمع.