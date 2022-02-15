الدبيبة يصدر قرارا بتشكيل لجنة لإعداد مسودة مشروع قانون الانتخابات البرلمانية

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، قرارا بتشكيل لجنة لإعداد مسودة مشروع قانون الانتخابات البرلمانية في مدة لا تتجاوز 3 أسابيع.

وأكد القرار على ضرورة تشكيل اللجنة من 10 أشخاص، ويُسند تشكيلها لوزراء العدل والتعليم العالي والثقافة.

وتتولى اللجنة- بعد إعداد مسودة مشروع القانون- إجراء حوارات مجتمعية وثقافية وحلقات نقاش علمية حول مشروع القانون، والتشاور والتنسيق مع الأجسام السياسية بالدولة الليبية، والتشاور والتنسيق مع المجلس الأعلى للدولة وفقا لاتفاق السياسي، وإحالة مشروع القانون إلى مجلس الوزراء لاعتماده وإحالته لمجلس النواب والمؤسسات المعنية.

ونص القرار في مادته الثالثة، على أن اللجنة تنتهي من أعمالها في غضون 3 أسابيع من تاريخ صدور القرار.

ولفتت المادة الرابعة، إلى أن اختيار أعضاء اللجنة يتم بالتشاور بين كل من وزيرة العدل ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير الثقافة والتنمية المعرفية.

وشدد المادة الخامسة، على أن القرار يعمل به من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه”.

وكان الدبيبة قد أعلن، في وقت سابق، أن حكومته تجهز لمشروع قانون لإجراء الانتخابات في شهر يونيو المقبل، ويؤكّد أنّ “قطار الانتخابات انطلق ولن نعود للوراء”.

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة، اليوم الاثنين، أن حكومته تجهز لمشروع قانون لإجراء الانتخابات في شهر يونيو المقبل، في تأكيد لرفضه قرار البرلمان تكليف رئيس جديد للحكومة.

وقال الدبيبة، خلال اجتماع للحكومة في طرابلس، إنه “من المهم أن أشير إلى القرار الصادر بتشكيل لجنة وزارية برئاسة وزيرة العدل، تتولى اختيار فريق قانوني وطني مستقل لصياغة مقترح قانون الانتخابات ضمن خطة عودة الأمان للشعب، وذلك لانطلاق العملية الانتخابية يونيو المقبل”.