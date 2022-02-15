«الميهوب»: باشاغا يقوم بمشاورات لتشيكل الحكومة وعرضها على البرلمان

أكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي، طلال الميهوب، أنه “حال رفض الدبيبة تسليم السلطة سيتم التعامل معه كالانفصاليين في أي دولة”.

وقال الميهوب في تصريحات صحفية، إن “الدبيبة ليس أمامه أية خيارات، وباشاغا يقوم حاليا بمشاورات لتشكيل الحكومة لعرضها على البرلمان من أجل نيل الثقة”.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب استأنف جلسته الخميس الماضي لاختيار رئيس جديد للحكومة، والتي انتهت باختيار فتحي باشاغا رئيسا للوزراء.

وخلال الجلسة ، عمّم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح رسالة من مجلس الدولة لتزكية المرشح فتحي باشاغا لرئاسة الحكومة، وقال: أُبلغت بأن المرشح خالد البيباص سينسحب من الترشح لرئاسة الحكومة.

وتداول نشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي، ومواقع وقنوات فضائية ما قيل أنها تزكيات مجلس الدولة لباشاغا، وهي قوائم تحمل أسماء 52 عضوا من مجلس الدولة، ممهورة بتوقيعاتهم.