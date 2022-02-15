الطويل: لقاء باشاغا بقيادات مصراتة كشف عن إنسان أجوف متعطش للسلطة بأي ثمن

وصف المدوّن والطبيب يوسف الطويل، لقاء فتحي باشاغا المكلف برئاسة الحكومة الجديدة، بأعيان مصراتة، الإثنين، بـ”السلبي”.

وقال الطويل، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي :” فيسبوك”:” بعيدا عن التضليل الذي حصل من بعض القنوات والصفحات والأشخاص، إلا أن اجتماع مجلس الأعيان بالمدعو باشاغا كان سلبيا جدا وخرجوا من عنده كم دخلوا عليه، بل وكانوا غاضبين جدا من حديثه”.

وأضاف:” كان أسئلتهم بسيطة جدا ومن ضمنها، لماذا تم إحياء مجلس النواب من جديد؟ ألا تعتقد أنه في حالة استلمت مقاليد الحكم في طرابلس سيتم سحب الثقة منك بكل سهولة بأي حجة؟، رد عليهم بقوله بأنه لن يسلم السلطة وقتها”.

وتابع:” تم سؤال باشاغا أيضا، كيف بنا أن نحارب حفتر ونخسر مئات الشهداء والجرحى، ثم نعيده كقائد أعلى للجيش الليبي؟ ألا تعتقد أنه سيستغل منصبه لتجديد الحرب وسحب الشرعية من الكتائب في المنطقة الغربية، رد عليهم، حفتر خارج المشهد، ولو أراد الحرب سنحاربه.

واستطرد:” الملخص أنهم وجدوا إنساناً أجوفاً متعطشاً للسلطة بأي وسيلة وبأي ثمن”.

وكان فتحي باشاغا، قد اجتمع أمس الإثنين، مع عدد من القيادات في مدينة مصراتة، من بينهم عضو مجلس النواب سليمان الفقيه، والمرشح الرئاسي محمد المنتصر وآخرون.

ووصف الناشط أحمد الروياتي المقرب من باشاغا اللقاء بأنه «ودي، سادته المكاشفة والمصارحة.ومع أبرز قيادات مصراتة المؤيدة للحكومة الحالية أو المترددة والمتخوفة والمعارضة للخارطة السياسية التي أطلقها البرلمان ومجلس الدولة منذ أيام».