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الأمم المتحدة: أمر الحكومة الجديد يعود للشعب الليبي

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال الناطق باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك:” لدينا رئيس وزراء التقت به ويليامز- عبدالحميد الدبيبة- ورئيس وزراء مُكلّف- فتحي باشاغا- لديه مهلة لتسمية حكومة، والأمر فيهما يعود للشعب الليبي.

وأضاف دوجاريك:” لا يجب أن يكون هناك عنف ولا يجب أن يكون هناك استخدام للقوة”.

وتابع:” على القادة الليبيين المضي قدمًا بطريقة سلمية وتوافقية وشفافة وشاملة للحفاظ على الاستقرار في طرابلس”.
واستطرد:” على القادة الليبيين أن يضعوا مصلحة الشعب الليبي أولا ومصلحة 2.8 مليون شخص ممن سجلوا أسماءهم للانتخابات”.

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صحيفة الساعة 24

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