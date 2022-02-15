الأمم المتحدة: أمر الحكومة الجديد يعود للشعب الليبي

قال الناطق باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك:” لدينا رئيس وزراء التقت به ويليامز- عبدالحميد الدبيبة- ورئيس وزراء مُكلّف- فتحي باشاغا- لديه مهلة لتسمية حكومة، والأمر فيهما يعود للشعب الليبي.

وأضاف دوجاريك:” لا يجب أن يكون هناك عنف ولا يجب أن يكون هناك استخدام للقوة”.

وتابع:” على القادة الليبيين المضي قدمًا بطريقة سلمية وتوافقية وشفافة وشاملة للحفاظ على الاستقرار في طرابلس”.

واستطرد:” على القادة الليبيين أن يضعوا مصلحة الشعب الليبي أولا ومصلحة 2.8 مليون شخص ممن سجلوا أسماءهم للانتخابات”.