الرفادي: الانتصار الحقيقي في دعم الدبيبة لبناء دولة مدنية بالانتخابات

قال رئيس حزب الجبهة الوطنية عبدالله الرفادي، إن الانتصار الحقيقي هو تحقيق أهداف “ثورة فبراير” في بناء دولة مدنية ودعم حكومة الوحدة الوطنية في تذليل كافة الصعاب التي قد تواجه إجراء الانتخابات التشريعية.

وأوضح الرفادي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ، أن الانتصار الحقيقي، هو تجسيد طموحات الشعب وتحقيق أحد أهداف ثورة فبراير في بناء دولة مدنية ديمقراطية تتداول فيها السلطة بالطرق الديمقراطية الشفافة والنزيهة.

وأضاف:” لابد أن تتكاتف جهود القوى السياسية مع إرادة الشعب في المضي قدما في إجراء الانتخابات التشريعية في شهر يونيو المقبل، وترك كل ما يؤدي إلى الانقسام والتوتر وإنهاء الأجسام التي تجاوزت مددها الدستورية”.

وشدد على ضرورة دعم حكومة الوحدة الوطنية في تذليل كافة الصعاب التي قد تواجه إجراء الانتخابات التشربعية في موعد أقصاه نهاية يونيو 2022.