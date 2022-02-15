«الجهاني»: ستيفاني وليامز تحاول خلط الأوراق بزياراتها المكوكية

أكد عضو مجلس النواب عصام الجهاني أن “المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم ‏المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، تحاول خلط الأوراق بزياراتها المكوكية”.

وقال «الجهاني» في تصريحات لـ «راديو سبوتنيك» إن “لقاء ستيفاني وليامز، برئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، ورئيس الوزراء ‏الجديد المكلف من قبل البرلمان، فتحي باشاغا، يأتي لمنح الثقة للحكومة الجديدة وأن يتم تسليم ‏السلطة بطريقة سلمية”. ‎

وأضاف أن “المطلوب منها هو متابعة ومساعدة الليبيين من خلال المجتمع الدولي والأمم المتحدة عن طريق برامج وخطط معينة”، لافتا إلى أنه “خلال السنوات الماضية لم ير الليبيون من المجتمع الدولي إلا المزيد من التأزيم. للمشكلة الليبية وخلق الكثير من الفوضى.

وأوضح الجهاني أن “ما صدر عن حكومة الدبيبة من تصريحات بشأن تسليم السلطة لحكومة منتخبة هو غير عقلاني، لأنه يجب أن يسلم السلطة بكل سلاسة وفق خارطة الطريق”، متوقعا أن “هذا ما سوف سيحدث”.

تجدر الإشارة إلى أن ستيفاني وليامز كانت قد شددت خلال اللقاءين على أهمية حفاظ جميع الأطراف الفاعلة والمؤسسات على الهدوء على الأرض، من أجل وحدة واستقرار ليبيا، في حين شددت وليامز على ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة «في أقرب وقت ممكن».

من جهته، قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد الدبيبة. إن حكومته تجهز لمشروع قانون لإجراء الانتخابات في شهر يونيو المقبل. في تأكيد لرفضه قرار البرلمان تكليف رئيس جديد للحكومة.

وصوت مجلس النواب، بالإجماع، الخميس الماضي، على اختيار فتحي باشاغا رئيسا للحكومة الجديدة. خلفا لعبد الحميد الدبيبة.