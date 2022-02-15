استئناف الدراسة في سرت بعد توقف 10 أيام

أعلنت مراقبة التربية و التعليم في بلدية سرت استئناف الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية بمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي اليوم الثلاثاء.

وأشارت إلى أن المجلس البلدي أصدر قرارا بهذا الأمر، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وسبق أن قرر المجلس البلدي وقف الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية في الخامس من شهر فبراير الجاري ولمدة عشرة أيام، بسبب تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا بين الطلاب والمعلمين.

وأوضح رئيس مركز العزل الصحي الدكتور عبدالله الأحول ورئيس مركز الفلترة بالبلدية الدكتور هيثم أبوغرسة إن هذه الإصابات جرى اكتشافها خلال عمليات المسح الأنفي التي قام بها فريق الرصد والتقصي بسرت خلال جولتهم بالمدارس، حيث رصدت حينها أكثر من 250 حالة موجبة بين الطلاب والمعلمين في 8 مدارس ذات كثافة عالية.