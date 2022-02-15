بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الثلاثاء 15 فبراير 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 15 فبراير 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء طقس متقلب وأجواء دافئة هذا اليوم مع رياح نشطة على مناطق غرب ليبيا ، وتسجل درجات الحرارة انخفاض

ملحوظ من يوم الغد مع فرصة لسقوط متفرقة وتشمل مناطق الشرق يوم الخميس .

رأس إجدير حتى سرت سهل الجفارة–جبل نفوسة :-

حالة السماء: تكاثر للسحب من مساء الغد مع سقوط أمطار متفرقة خاصة يوم الخميس قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

الرياح: جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، تتحول تدريجيا من مساء اليوم إلى شمالية غربية نشطة السرعة .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق ما بين (20- 24) مْ وتسجل انخفاض ملحوظ من يوم الغد.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الخميس مع سقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

الرياح: جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط مساءا على الساحل تتحول تدريجيا مساء الغد إلى غربية فشمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة .

درجات الحرارة القصوى:تتراوح ما بين (19-22) مْ، ولا تتجاوز (16) مْ على مرتفعات الجبل الأخضر وتسجل انخفاض يوم الخميس .

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: غائم جزئيا على اغلب المناطق .

الرياح: جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة تتحول مساءا على غدامس إلى غربية فشمالية غربية وتشمل مساء الغد باقي المناطق .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (21 -26)مْ، وتسجل انخفاض يوم الغد على غدامس ويشمل يوم الخميس باقي المناطق.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (20- 22) مْ وتسجل انخفاض يوم الخميس .

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(18:52)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:49).