أحوال الطقس اليوم: أجواء متقلبة على مناطق الغرب

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أجواء متقلبة مع رياح نشطة على مناطق الغرب.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية، الصادرة عن المركز، الإثنين، انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ من الغد، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة، تشمل مناطق الشرق الخميس المقبل.

رأس اجدير حتى سرت وسهل الجفارة – جبل نفوسة

تكاثر السحب من مساء الغد، مع سقوط أمطار متفرقة خصوصا الخميس، قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية، والرياح جنوبية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة، تتحول تدريجيا من مساء اليوم إلى شمالية غربية نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 20 و24 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا ملحوظا الغد.

الخليج – سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مرادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر الخميس، مع سقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا من السحب الرعدية، والرياح جنوبية شرقية، معتدلة السرعة، تنشط مساء على الساحل، تتحول تدريجيا مساء الغد إلى غربية فشمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 19 و22 درجة مئوية، ولا تتجاوز 16 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر، وتسجل انخفاضا الخميس.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

الطقس غائم جزئيا على معظم المناطق، والرياح جنوبية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة، تتحول مساء على غدامس إلى غربية فشمالية غربية، وتشمل مساء الغد باقي المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 21 و26 درجة مئوية، وتسجل انخفاضا غدا على غدامس، يشمل الخميس باقي المناطق.