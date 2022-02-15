الارصاد: ليبيا تدخل فترة “قرة العنز” وتقلبات جوية مصحوبة بأمطار رعدية على هذه المناطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الثلاثاء 01/ 02 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الطقس يكون متقلب مع نشاط نسبي للرياح الجنوبية الشرقية التي تساهم في دفئ درجات الحرارة نهارا حيث تتراوح مابين (19 – 26) مْ .

ومن المتوقع بحسب التقرير أن تتأثر مناطق غرب ليبيا بدايةً من يوم الغد بتقلبات جوية مصحوبة برياح شمالية غربية نشطة تساهم في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة مع تكاثر للسحب و فرصة سقوط أمطار رعدية من حين لآخر ليلة الأربعاء و يوم الخميس وتشمل هذه التقلبات مناطق الشمال الشرقي كذلك .

ووفقا للارصاد الجوية تسمى هذه الفترة في الموروث الشعبي (قرة العنز).

ووفقا لتقرير سابق صادر عن الارصاد أن الأجواء الدافئة تستمر حتى اليوم ثم تنخفض يوم الأربعاء على الشمال الغربي مع تكاثر للسحب تصحبها امطار على الشمال وتكون جيدة فى بعض المناطق الساحلية. والله أعلم.