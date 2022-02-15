الأمم المتحدة تدين الهجوم على مراسلة “218” في بنغازي

أكد ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تدين الاعتداء على مراسلة “218” في مدينة بنغازي.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان: “إن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تدين بشدة الهجوم على مراسلة 218 مبروكة المسماري في 12 فبراير في بنغازي أثناء أدائها واجبها”.

وتعرضت المراسلة للاعتداء الجسدي واللفظي من قبل مجموعة من الأشخاص عندما كانت تمارس مهام عملها، وكُسرت كاميرتها أثناء الحادث.

وأضاف البيان الأممي: “يجب فتح تحقيق شامل بشأن مثل هذه الهجمات وتقديم الجناة للعدالة”.

ودعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى “حماية جميع الصحافيين والإعلاميين في جميع أنحاء ليبيا حتى يتمكنوا من أداء واجباتهم دون خوف”.

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