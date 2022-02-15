ياسين: دعم حكومة باشاغا هو الخيار الأفضل حاليًا في ظل هذا الظرف الحساس

قال السياسي رئيس المجلس المحلي لمنطقة طبرق سابقًا فرج ياسين إن هدف تنظيم الإخوان من عودة الصراع هو خلق “حرب أهلية داخل طرابلس”، وفتنة بين المليشيات تتحول إلى بركة دماء؛ لتكون الحصيلة تقسيم البلاد وجعل موطئ قدم دائم للتنظيم.

ياسين أشار في تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” إلى أن الإخوان يسعون جاهدين لبقاء مفاصل الدولة تحت سيطرتهم، ومن خلفهم القوى المسلحة التي تتبعهم، ولو كان الأمر سيؤدي إلى تفتيت البلاد، لكن يظل التنظيم مسيطرًا على المنطقة الغربية، ويشكل هناك الدولة التي يريدها وفق منظوره.

وشدد على أن هذا السيناريو مدعوم من جهات خارجية، تسعى إلى الهيمنة على مقدرات الليبيين، وأمام هذا الخطر الحقيقي، فلا يمكن سوى دعم حكومة باشاغا، التي اختارها مجلس النواب، في ظل هذا الظرف الحساس؛ لأنه الخيار الأفضل حاليًا، مشددًا على أن التصعيد يهدد وحدة البلاد.