امطير: لا ترجو خيراً من شعب لم يتحرك عندما كتبت معلمة على جبهة طالب “سطل”

أكدت زعمت عضو مجلس الدولة الاستشاري، آمنة امطير، أنه لا يجب أن “ترجو خيراً من شعب لم يتحرك عندما كتبت معلمة على جبهة طالب «سطل»”.

وقالت “امطير” في منشور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن “شعب لم يتحرك عندما كتبت معلمة في مدرسة ذات الصواري بصبراتة على جبهة طالب بعمر العشر سنوات يتيم الأب ولا سند له إلا أمه التي تم الضغط عليها للسكوت؛ كلمة سطل بمعنى غبي فلا ترجوا منه خيرًا”.

وأردفت؛ “يا جماعة التعليم تكلفيت هكذا أمور هو من أنتج لنا جيلا فاشلا هاربا عن مقاعد الدراسة”، مشيرة إلى أن “هذه الحادثة رجعت بي لعدة سنوات ماضية خرجت لشرفة شقتي لأجد طفلا بملابس المدرسة وحقيبة كتبه مختبئا بعيدا عن الأنظار لكي لا يذهب لمدرسته”.

وعقبت موضحة؛ “من جعل هذا الطفل هاربا من صفه ومن علمه طريقة الهروب طبعا هي نفس نفسية المعلمة التي كتبت كلمة سطل على جبهة ذاك الطفل”.