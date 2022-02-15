قويرب: الجماعات المتشددة مثل المقاتلة تتحكم في الدبيبة وتحتكر العملية السياسية

قال عضو مجلس النواب، عز الدين قويرب، إن انصراف المجتمع الدولي عن الشأن الليبي، وانشغاله بالأزمة الأوكرانية، سهل في إجراءات إقرار خارطة الطريق وتكليف فتحي باشاغا بتكليف الحكومة وتعديل الإعلان الدستوري.

وذكر قويرب في تصريحات خاصة بقناتنا إن “لقاء ويليامز بالدبيبة طبيعي لأنه لا يزال يترأس حكومة تسيير الأعمال لحين تسليم الحكومة إلى باشاغا بعد إقرار تشكيلة حكومته”.

وأتبع بقوله “قرار تكليف باشاغا صناعة ليبية خالصة ومن أطراف ليبية بكل تأكيد بعد انتزاع السيادة الليبية من يد الأطراف الخارجية، وتشكيل الحكومة جاء بتوافق وضعه الليبيون لأنفسهم لأنه بتوافق بين أجسام انتخبها الشعب الليبي في صناديق الانتخابات”.

وعن هدف زيارة مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز لعبد الحميد الدبيبة، قال: “ويليامز أرادت بزيارتها معرفة الترتيبات الخاصة بتسليم السلطة بين الدبيبة وباشاغا ولا نريد إعطائها أكبر من حجمها، وويليامز نفسها امتداد لمسار البعثة الأممية المشوه في التعامل مع المشهد الليبي”.

ومضى بقوله “تلميحات ويليامز وبعض السفراء الأجانب التي ضد تكليف باشاغا غير مقبولة لأننا نقدم مشروع واقعي وليس به عواطف وليس من السهل التوافق بين تلك الأطراف بنقاط محددة وأهداف واضحة، وندرك أن المجتمع الدولي بعيد كل البعد عن التركيز في المشهد الليبي، بسبب احتدام الأمور في أوكرانيا، وما ساعدنا فشل مجلس الأمن في تعيين مبعوث أممي”.

واستدرك قائلا “مهما كانت خلافتنا وحجم الهوة تمكنا من صناعة اتفاق من دون بعثة أممية، لأن ستيفاني ويليامز مجرد موظفة لا يشملها الهيكل التنظيمي للبعثة، والسفراء والبعثة غير قادرين على عرقلة خارطة الطريق وتغيير الحكومة، طالما أن الليبيين أنفسهم توافقوا فيما بينهم”.

ووصف الاعتراف الدولي بحكومة باشاغا بأنه “جزء من المسألة وقد يأتي لاحقا، ولكنه لا يعنينا في تلك المرحلة، واعتراف مصر غير غريب لأن معظم الأطراف الليبية كانت تتلاقى على الأراضي المصرية، وهي دولة جارة ولها دور كبير في الشأن الليبي”.

وذكر أن مجلسي النواب والدولي صنعا “خارطة الطريق تلك بسبب الوضع المأساوي الذي وصلت له البلاد بسبب سياسات الدبيبة نفسه، والدبيبة يصطف بصورة كبيرة حاليا مع التيارات الإسلامية المتشددة، وهم من دفعوه للمنصب”.

وانتقل للحديث عن موقف الإخوان وانشقاقاتهم، بقوله “ظهور طيف في الإخوان قادر على العمل السياسي أمر إيجابي ويمكنه مواجهة الطيف المتشدد داخل الجماعة، ولعل الانشقاقات في حزب العدالة والبناء خير دليل”.

واستمر بقوله “تلك الأطراف المتشددة تحاول احتكار الخطاب الثوري، والطرف الذي يفشل العملية السياسية ليس الإخوان المسلمين لأن من احتكر العملية السياسية حاليا ويتحكم في الدبيبة هم الجماعات المتشددة مثل الجماعة الليبية المقاتلة”.

وأسهب قائلا “لا ينبغي أن نضع الجميع في سلة واحدة، لأن هناك خلاف حقيقي ومنطقي بين تيارات الإخوان، والشركاء الآن مقتنعون بشراكتهم وهو ما يعزز القرارات المتخذة ويمكننا من خلاله عبور تلك المرحلة، رغم أني لست من مؤيدي عقد شراكة مستديمة مع أي طرف من الأطراف، بل مع الشراكات المرحلية وتحديدها بوقت معين، وأن تكون مرهونة بتنفيذ الطرف الآخر التزاماته”.

وتحدث عن أن الإخوان لديهم خصومة مع الدبيبة لذلك وافقوا على تغييره ولم يكن حبا في مجلس النواب.

وعن كواليس جلسة اختيار باشاغا، قال: “تعمدت عدم الدخول لقاعة المجلس وقت التصويت على تعديل الإعلان الدستوري، ليس اعتراضا عليه ولكن لست قابلا تعديل الإعلان الدستوري بالمشاركة مع مجلس الدولة، ولم أدخل قاعة مجلس النواب إلا وقت التصويت على الحكومة، لذلك علينا أن تكون شراكتنا مع مجلس الدولة مرحلية”.

وتطرق للحديث عن باشاغا قائلا “باشاغا به مواصفات تحتاجها البلاد، فهو له علاقات دبلوماسية وشخص قوي يمكنه ممارسة عمله من طرابلس، ومتمرس على المشهد السياسي الليبي، وباشاغا عضو مجلس نواب ومعروف منذ 2011 بالمشهد الليبي، وتفطن إلى طبيعة كل الأطراف، وكل الأطراف الليبية عملوا مراجعات وهو ما دفع الجميع للجلوس مع بعضهم البعض وتعديل قناعاتهم السابقة”.

وانتقل للهجوم على الدبيبة قائلا “هناك شخصين من الدبيبة، الأول الشخص العادي التاجر، والآخر المشروع، والأول ليس خصمنا صحيح أنه أوقعنا في مشاكل ويدعي أمور غير صحيحة، والدبيبة كان ضحية للمشروع السياسي الذي كان خلفه، وضحية للنكاية السياسية التي تمت في جنيف فهو أتى بالمال وبشراء الخصوم”.

وأردف قائلا “الدبيبة تسبب في عرقلة الانتخابات والتفاهات التي يخرج بها بمناداته بإسقاط البرلمان ولا يستعين إلا بالبطانة الفاسدة، ونحن فخورين بسحب الثقة من الدبيبة قبل شهور، أي أننا لم نساهم في كل المهازل التي حدثت بعد سحب الثقة وتعطيله للانتخابات”.

وتوقع قويرب أن يتم التسليم والاستلام بدون إراقة دماء، لأن الميليشيات تمرست وقادة الميليشيات أصبحوا مثل قادة الأحزاب، واصفا إياهم بأنهم “برجماتيين لأبعد درجة، لكن هناك مجموعة أيديولوجية لإخضاع الحكومات لها ويجب ألا يتم التسوية معها، لأنه في تلك الحالة ستكون مثل الحكومات السابقة وتخضع القرار السيادي الليبي لها”.

وعن مجلس الدولة ذكر قويرب “مجلس الدولة به نوعين من الناس، فهناك المشري وجماعته وبقية الأشخاص الذين يتقاطعوا أو يتعارضوا معه في بعض الأمور، وكان هناك أمرين في مجلس الدولة أحدهما مؤيد والآخر معارض”.

ونوه إلى أن “تزكيات باشاغا من مجلس الدولة لم تكن قرار رسمي بل قرارات فردية، وتصريحات المشري ومواقفهم انتهازي بصورة كبيرة، ويريد تحقيق مكاسب سياسية لأبعد درجة، وهذا أمر ليس عيب في السياسة”.

ووصف كذلك رئيس مجلس الدولة الاستشاري، خالد المشري، بقوله “المشري تحصل على ما يريده من مجلس النواب، وهناك تنازلات مؤلمة ولكننا مضطرين على ذلك من أجل مصلحة ليبيا لتشكيل حكومة قوية تعبر بنا الاستحقاقات القادمة”.

وأتم قائلا “التحديات الكبرى التي أمام ليبيا هي التي تدفعنا للتنازل عن بعض قناعتنا، وتقديم حسن النية من مجلس النواب، لمحاولة حل الاستحقاقات المقبلة، ونريد تحرير الإرادة الليبية من كل التدخلات التي أضرت بليبيا طيلة السنوات الماضية، ونتمنى من البلديات تعزيز موقف باشاغا في خطواته المقبلة”.