النعّاس: “باشاغا” كارثة خطيرة تمشي على قدمين

أعتبر محمد بشير النعاس الذي تقدمه القنوات الإعلامية لتنظيم الإخوان المسلمين على أنه محلل عسكري، أن “فتحي باشاغا كارثة خطيرة تمشي على قدمين”.

وقال النعاس في تدوينة على “فيسبوك”: “إلى الشعب الليبي الكريم، وإلى أهل مصراته الكرام بوجه خاص: فتحي باشاغا كارثة خطيرة تمشى على قدمين؛ فامنعوه قبل أن يستفحل أمره”.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب استأنف جلسته الخميس الماضي لاختيار رئيس جديد للحكومة، والتي انتهت باختيار فتحي باشاغا رئيسا للوزراء.

وخلال الجلسة ، عمّم رئيس مجلس النواب عقيلة صالح رسالة من مجلس الدولة لتزكية المرشح فتحي باشاغا لرئاسة الحكومة، وقال: أُبلغت بأن المرشح خالد البيباص سينسحب من الترشح لرئاسة الحكومة.

وتداول نشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي، ومواقع وقنوات فضائية ما قيل أنها تزكيات مجلس الدولة لباشاغا، وهي قوائم تحمل أسماء 52 عضوا من مجلس الدولة، ممهورة بتوقيعاتهم.