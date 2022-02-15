الأرصاد الجوية: طقس متقلب مع نشاط نسبي للرياح الجنوبية الشرقية

العنوان – طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الثلاثاء وخلال اليومين القادمين يكون طقس متقلب مع نشاط نسبي للرياح الجنوبية الشرقية.

وأضاف المركز الوطني أن هذه الرياح تساهم في دفئ درجات الحرارة نهارا، حيث تتراوح مابين (19 – 26) مْ.

واوضح أنه المتوقع أن تتأثر مناطق غرب ليبيا بدايةً من يوم الغد بتقلبات جوية مصحوبة برياح شمالية غربية نشطة تساهم في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وأشار إلى تكاثر السحب وفرصة سقوط أمطار رعدية من حين لآخر ليلة الأربعاء و يوم الخميس وتشمل هذه التقلبات مناطق الشمال الشرقي كذلك .

ولفت المركز الوطني للأرصاد الجوية إلى أن هذه الفترة تسمى في الموروث الشعبي (قرة العنز).