بوفايد: عليكم بمحاصرة “ريكسوس والمهاري” والبعثة والمفوضية والرئاسي والحكومة

حرض عضو مجلس الدولة إدريس بوفايد، على محاصرة “ريكسوس والمهاري” والبعثة والمفوضية والرئاسي والحكومة، على حد قوله.

وقال بوفايد في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “حاصروهم لأسبوعين، سنحاصرهم معكم”، بحسب تعبيره.

وأضاف “ركسوس والمهاري، – فندقي المهاري وريكسوس إشارة لمقري مجلس الدولة والبرلمان في طرابلس- البعثة والمفوضية، الرئاسي والحكومة، شرط أن يكون المطلب الموحد”، وفقا لوصفه.

وتابع “تعطيل عمل مجلسي النواب والدولة فورا (ارحلوا)، اعتماد مشروع الدستور المتكامل كأساس وقاعدة دستورية متينة لدورة انتخابية واحدة”، على حسب قوله.

واستطرد “مطالبة الرئاسي تحمل مسؤوليته واصدار القوانين الانتخابية بمراسيم رئاسية طبقا للأساس الدستوري، انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية يونيو القادم”.