انقطاع الكهرباء جراء سرقة 1400 متر من الأسلاك بدائرة توزيع السواني

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

15 February, 2022

أعلنت الشركة العامة للكهرباء سرقة 1400 متر من أسلاك الكهرباء على خط الأعتر من 30 البيباص بدائرة توزيع السواني، مما تسبب في قطع التيار الكهربائي عن المواطنين.

وفي سياق منفصل أكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” تواصل جهود الشركة لتجديد مكونات خط اجدابيا / قمينس جهد 220 ك.ف لتأمين ومرونة نقل الطاقة الكهربائية للرفع من كفاءة الشبكة الكهربائية خدمة للوطن والمواطن، وذلك بتنفيذ شركة المشروعات الكهربائية تحت إشراف إدارة صيانة خطوط الجهد الفائق الشرقية التابعة للإدارة العامة لنقل الطاقة، حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى 75٪ ٠