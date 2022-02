ملف المصالحة للوصول للانتخابات

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكدت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري. على ضرورة التشاور والتوافق بين جميع الأطراف.

وقالت وليامز، عبر حسابها على “تويتر“. إنهما “أكدا على ضرورة استمرار المشاورات والتوافق بين جميع الفاعلين السياسيين للحفاظ على الهدوء والاستقرار. والتأسيس لمصالحة وطنية شاملة للوصول إلى الانتخابات الوطنية”.

I met yesterday with the HCS President, Khaled Al-Mishri, in Tripoli, where we stressed the need for continued consultations and consensus among all political actors to preserve calm and stability, establish comprehensive national reconciliation, and reach national elections. pic.twitter.com/jHDGsFAG65

— Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) February 15, 2022