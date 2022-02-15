الجدال: المصالحة هي الطريق الوحيد للخروج من أزمتنا

أكد المختار الجدال، أن المصالحة هي الطريق الوحيد للخروج من أزمتنا.

وقال الجدال في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “اسمعوا الانقسام فيه انقسام؛ مجموعة راكبة في جرة دبيبة وتجري ضد باشاغا ومجموعة راكبة مع مجلس النواب والدولة تجري في جرة باشاغا سياسياً وإعلامياً وهذا ما يخوفش صراع سياسي وقناعات”.

وأضاف “الانقسام واضح في بيانات القبائل والمدن كلاً يغني على مصلحته، والشاهد صدر في مدينة واحدة ثلاث بيانات، اللي يخوف البيانات المليشياوية والتحشيدات وهذه مستعدة وتسمع في الجماعة اللي يصعدوا سياسياً حسب قناعاتهم التخوف من انجرار الجماعة وراء التحريض في وسائل الإعلام”.

وتابع “واضح أن ستيفاني تلعب على حبلين ذهبت لهم جميعاً تهدد هذا وتخوف ذلك وترسم ملامح المشهد القادم بانتظار اندلاع حرب القرم، خاصة بعد صدور بيان روسي يدعم حكومة باشاغا”.

واستطرد “ربما يقودنا الانقسام الداخلي والخارجي إلى استقرار لكن في حالة واحدة وهي أن نتصالح فيما بيننا، المصالحة ثم المصالحة هي الطريق الوحيد للخروج من أزمتنا”.