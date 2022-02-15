لجنة من الخارجية تتابع أوضاع السجناء الليبيين في الجزائر

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

15 February, 2022

أنهت اللجنة الدائمة لمتابعة أحوال وقضايا السجناء الليبيين في الخارج التابعة لوزارة الخارجية زيارتها للجزائر التي تابعت خلالها مع السفارة الليبية أوضاع السجناء والإجراءات المتخذة بشأنهم .

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية أنه جرى خلال الزياره مناقشة العديد من القضايا والمشاكل التي تواجه ملف السجناء الليبيين في الجزائر ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لهذه القضايا، من خلال استعراض قوائم السجناء والموقوفين والإجراءات المتخذة من جانب السفارة بشأنهم .

وزارت اللجنة السجناء داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل في كافة ولايات الجزائر كما وقفت على أوضاعهم، واستمعت إلى مطالبهم، ووفرت لهم احتياجاتهم .