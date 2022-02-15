2490 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا و8 حالات وفاة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 2490 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في البلاد، أمس الإثنين، و132 حالة حرجة.

كما تماثل للشفاء 4053 مصابا، وتُوفي 8 آخرون، حسب بيان المركز، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الثلاثاء.

وبلغت نسبة الحالات الموجبة 28.8% من إجمالي 8630 عينة جرى تحليلها؛ حيث ظهرت سلبية 6140 منها.

وتوزعت حالات الوفاة، بواقع خمس حالات بالمنطقة الغربية، وثلاث حالات في المنطقة الشرقية.

وبذلك ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء، إلى 475 ألفًا و604 حالات، منها 42 ألفًا و921 حالة نشطة، بينما تعافى 426 ألفًا و540 حالة، وسُجلت 6143 حالة وفاة بالمرض في البلاد.