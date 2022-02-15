تكتل فزان: تبادلنا مع نورلاند وجهات النظر حول رؤيتنا للعملية السياسية

العنوان – طبرق

أكد تكتل فزان النيابي لقائهم السفير والمبعوت الأمريكي إلي ليبيا ريتشارد نورلاند في تونس لتبادل وجهات النظر ورؤية التكتل حول العملية السياسية في ليبيا.

وذكر التكتل في بيان له حرصه على مواصلة التشاور والتواصل مع كل القوى الداعمة للأمن والاستقرار في ليبيا.

وأشاد التكتل باهتمام ودعم نورلاند لعملية التنمية في الجنوب وحرصه الدائم على دعم جهود المصالحة الوطنية بين مكونات الجنوب وعودة الأمن والاستقرار للجنوب.

وأكد السفير على الدور الإيجابي لتكتل نواب فزان النيابي داخل مجلس النواب الليبي ومساهمته الفاعلة في كل المبادرات الوطنية الإيجابية.